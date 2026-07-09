Boxtel wijzigt omgevingsplan voor De Vennekens 1

De gemeenteraad van Boxtel heeft het TAM-omgevingsplan voor De Vennekens 1 gewijzigd vastgesteld. Dit plan maakt de sanering van een varkenshouderij mogelijk, die wordt omgevormd tot een opslagbedrijf met bedrijfswoning.

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Het TAM-omgevingsplan De Vennekens 1 voorziet in de beëindiging van de intensieve veehouderij en deelname aan de Landelijke Beëindigingsregeling veehouderij. Het agrarisch bedrijf wordt omgevormd tot een niet-agrarisch bedrijf voor statische opslag, terwijl de bedrijfswoning behouden blijft.

Bij de vaststelling van het omgevingsplan zijn technische wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen, zoals nieuwe parkeerregels en aangepaste termen, zijn opgenomen in een aparte Nota van wijzigingen. Ook is tijdens de raadsbehandeling een amendement aangenomen dat een begrip en de omschrijving daarvan heeft aangepast.

Het plan en alle bijbehorende stukken zijn vanaf vrijdag 10 juli 2026 zes weken in te zien bij het gemeentehuis van Boxtel en online via het Omgevingsloket. Het besluit treedt vier weken na bekendmaking in werking, tenzij er binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend.