Vaststelling TAM-omgevingsplan Vrilkhovenseweg in Liempde

De gemeenteraad van Boxtel heeft op 16 juni het TAM-omgevingsplan voor de Vrilkhovenseweg 7 in Liempde gewijzigd vastgesteld. Hiermee krijgt de locatie een nieuwe bestemming en worden verschillende gebouwen aangepast.

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Het omgevingsplan verandert de functie van de locatie van een agrarisch bedrijf met veehouderij naar een bedrijfsfunctie voor opslag en een multifunctionele ruimte. Ook wordt een bestaande boerderij gesplitst voor een nieuwe woning en verandert een bedrijfswoning in een burgerwoning. Het agrarisch bedrijf neemt deel aan een landelijke regeling voor het beëindigen van veehouderijen.

Tijdens de voorbereidingsfase zijn vijf reacties ontvangen. Deze zijn verwerkt in een nota, maar hebben niet geleid tot grote wijzigingen in het plan. Wel zijn er enkele technische aanpassingen gedaan, bijvoorbeeld door nieuw parkeerbeleid. Tijdens de raadsvergadering is ook een amendement aangenomen dat een begrip en de omschrijving ervan heeft aangepast.

Het besluit en het vastgestelde plan liggen vanaf vrijdag 10 juli tot en met donderdag 20 augustus 2026 ter inzage. De stukken zijn digitaal te bekijken via het Omgevingsloket of in het gemeentehuis van Boxtel.