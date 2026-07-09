Peilbuizen en handboringen geplaatst voor buisleidingen in Boxtel

In Boxtel zijn peilbuizen geplaatst en handboringen uitgevoerd bij Luissel en Roond. Dit gebeurde als voorbereiding voor de aanleg van leidingen voor waterstof en CO₂.

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Het besluit hierover is op 7 juli 2026 definitief gemaakt. Het gaat om werkzaamheden op meerdere locaties in Boxtel, waarbij de grond wordt onderzocht met peilbuizen en handmatige boringen. Dit is nodig om buisleidingen voor het transport van waterstof en CO₂ aan te leggen.

De vergunning is verleend onder de regels voor omgevingsplanactiviteiten. Deze regels zijn bedoeld voor werkzaamheden die invloed hebben op de omgeving, zoals het aanleggen van infrastructuur.