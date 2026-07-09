Helmond trekt laadpaal-parkeerplaatsen aan Branshoef in

De gemeente Helmond heeft besloten twee parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen aan de Branshoef in te trekken. Dit gebeurt na overleg met bezwaarmakers en vanwege de keuze voor een alternatieve locatie.

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De parkeerplaatsen aan de Branshoef waren eerder aangewezen als laadpaal-locatie voor elektrische auto's. Na overleg met bezwaarmakers heeft de gemeente besloten een andere locatie te kiezen die beter past bij de eisen en de omgeving.

Door dit besluit kunnen lopende bezwaarprocedures worden afgerond. In de toekomst kan de locatie aan de Branshoef mogelijk weer in aanmerking komen, afhankelijk van de vraag naar laadvoorzieningen in de buurt. Als dat nodig is, wordt hiervoor een nieuw besluit genomen.