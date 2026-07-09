207 nieuwe appartementen in Floriskwartier Helmond

De gemeente Helmond heeft een overeenkomst gesloten met Stichting Woonpartners voor de bouw van 207 appartementen in het Floriskwartier. Het plan omvat sociale huur- en middenhuurwoningen en vereist een wijziging van het omgevingsplan.

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Het Floriskwartier in Helmond‑Oost krijgt een flinke uitbreiding met 207 nieuwe appartementen. Stichting Woonpartners en de gemeente Helmond hebben op 30 juni 2026 afspraken vastgelegd over de ontwikkeling van dit gebied. Het bouwplan bestaat uit 155 sociale huurwoningen en 52 middenhuurwoningen, inclusief parkeerplaatsen in de openbare ruimte.

De gemeente zal de planologische procedure doorlopen om het omgevingsplan aan te passen. De initiatiefnemer draagt hierbij onder andere de kosten voor de planologische maatregelen, de inrichting van de openbare ruimte en vergunningverlening. Ook worden gronden wederzijds overgedragen om de bouw en inrichting mogelijk te maken.

De zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt zes weken ter inzage in het Huis voor de Stad aan de Weg op den Heuvel 35 in Helmond.