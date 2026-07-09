Advertentie
Aanvraag voor dakkapel in Helmond niet in behandeling genomen
Vandaag om 09:50
De gemeente Helmond heeft een aanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan Van Nesplantsoen 1 buiten behandeling gesteld. Het besluit is op 2 juli 2026 verzonden.
Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning om een dakkapel te plaatsen op het adres Van Nesplantsoen 1 in Helmond. De aanvraag is door de gemeente niet verder afgehandeld, wat betekent dat deze niet is goedgekeurd of geweigerd.
Het besluit is vorige week, op 2 juli, verzonden naar de aanvrager. De reden waarom de aanvraag buiten behandeling is gesteld, wordt in de documentatie niet vermeld.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie