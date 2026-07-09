Aanvraag voor dakkapel in Helmond niet in behandeling genomen

De gemeente Helmond heeft een aanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan Van Nesplantsoen 1 buiten behandeling gesteld. Het besluit is op 2 juli 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning om een dakkapel te plaatsen op het adres Van Nesplantsoen 1 in Helmond. De aanvraag is door de gemeente niet verder afgehandeld, wat betekent dat deze niet is goedgekeurd of geweigerd.

Het besluit is vorige week, op 2 juli, verzonden naar de aanvrager. De reden waarom de aanvraag buiten behandeling is gesteld, wordt in de documentatie niet vermeld.