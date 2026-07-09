Vergunning aangevraagd voor laadplein aan Vossenbeemd in Helmond

Er is een vergunning aangevraagd voor een laadplein en een uitweg aan Vossenbeemd 98 in Helmond. De aanvraag werd op 30 juni ingediend en is momenteel in behandeling.

Gevonden voor jou

De plannen omvatten het oprichten van een laadplein en het realiseren van een uitweg op het adres Vossenbeemd 98 in Helmond. Het gaat om een kennisgeving, wat betekent dat de plannen niet ter inzage liggen.

Op dit moment kunnen bezwaren nog niet worden ingediend. Dat is pas mogelijk nadat het college hierover een besluit heeft genomen. Zodra de vergunning is verleend, wordt deze openbaar gemaakt.