Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning aangevraagd voor laadplein aan Vossenbeemd in Helmond

Vandaag om 09:50

Er is een vergunning aangevraagd voor een laadplein en een uitweg aan Vossenbeemd 98 in Helmond. De aanvraag werd op 30 juni ingediend en is momenteel in behandeling.

Gevonden voor jou

De plannen omvatten het oprichten van een laadplein en het realiseren van een uitweg op het adres Vossenbeemd 98 in Helmond. Het gaat om een kennisgeving, wat betekent dat de plannen niet ter inzage liggen.

Op dit moment kunnen bezwaren nog niet worden ingediend. Dat is pas mogelijk nadat het college hierover een besluit heeft genomen. Zodra de vergunning is verleend, wordt deze openbaar gemaakt.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Helmond

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.