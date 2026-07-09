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Sanering parkeerterrein Helmond afgerond
Vandaag om 09:50
Het College van B&W in Helmond heeft ingestemd met het evaluatieverslag van de bodemsanering op het parkeerterrein Wolfstraat - Van den Dungenstraat. Stichting Woonpartners voerde de sanering uit.
De sanering op het parkeerterrein in Helmond is uitgevoerd volgens de regels van de Wet bodembescherming. Het evaluatieverslag werd opgesteld door Stichting Woonpartners en beoordeeld door het College van Burgemeester en Wethouders.
Het besluit en de bijbehorende documenten zijn vanaf 1 juli tot 13 augustus 2026 in te zien op het Stadskantoor aan de Weg op den Heuvel 35 in Helmond. Voor inzage moet vooraf een afspraak worden gemaakt.
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