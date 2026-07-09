Helmond stelt nieuwe verordening cliëntenraad Inkomen en Participatie vast

De gemeenteraad van Helmond heeft de verordening cliëntenraad Inkomen & Participatie 2026 vastgesteld. Hiermee vervangt de raad de regels uit 2015. De nieuwe verordening treedt in werking na de bekendmaking.

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Met de nieuwe verordening wil de gemeente Helmond de betrokkenheid van cliënten bij het inkomens- en schuldenbeleid verbeteren. De cliëntenraad, die minimaal zeven en maximaal elf leden telt, krijgt een adviserende rol. Leden worden benoemd door het college en kunnen maximaal acht jaar in functie blijven.

De raad adviseert over beleid dat specifiek gericht is op inkomen en schulden. Voor bredere beleidsvoorstellen wordt afgestemd met de Adviesraad Sociaal Domein Helmond. Het college ondersteunt de cliëntenraad met faciliteiten, een budget en een ambtelijk secretaris.