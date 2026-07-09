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Vergunningsaanvraag voor tijdelijke woonunit in Lithoijen
Vandaag om 09:50
In Lithoijen is een vergunning aangevraagd voor een tijdelijke woonunit.
Op Groenewoud 1 in Lithoijen is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit. Burgemeester en wethouders hebben de aanvraag op 7 juli 2026 ontvangen, maar het is nog niet zeker of de vergunning wordt verleend.
De stukken zijn in te zien op afspraak bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.
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