Vergunningsaanvraag voor tijdelijke woonunit in Lithoijen

In Lithoijen is een vergunning aangevraagd voor een tijdelijke woonunit.

Gevonden voor jou

Op Groenewoud 1 in Lithoijen is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit. Burgemeester en wethouders hebben de aanvraag op 7 juli 2026 ontvangen, maar het is nog niet zeker of de vergunning wordt verleend.

De stukken zijn in te zien op afspraak bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.