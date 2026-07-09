Omgevingsvergunning aangevraagd voor oprit in Berghem

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor een oprit aan de Landbouwlaan 76 in Berghem. Het is nog niet zeker of de vergunning wordt verleend.

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Burgemeester en wethouders van Berghem hebben op maandag 5 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het aanleggen van een oprit bij een woning aan de Landbouwlaan 76. De aanvraag heeft kenmerk CLZ-00024896.

Het is nog niet bekend of de vergunning wordt goedgekeurd. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Wie de aanvraag wil inzien, kan een afspraak maken bij de afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving.