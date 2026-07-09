Recreatiewoning gepland op locatie Ellenbroek 1a in Vessem

In Vessem komt mogelijk een recreatiewoning op Ellenbroek 1a. Het college heeft een overeenkomst gesloten om dit bouwplan te realiseren.

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Het plan voorziet in de sloop van bestaande gebouwen op Ellenbroek 1a in Vessem. Op deze plek mag maximaal één recreatiewoning worden gebouwd. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst onder artikel 13.13 van de Omgevingswet.

De zakelijke beschrijving van deze overeenkomst is vanaf donderdag 9 juli 2026 zes weken in te zien bij de gemeentebalie van Eersel. Dit biedt belangstellenden de mogelijkheid om de details te bekijken.