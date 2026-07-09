Jeugdvakantieweek Raamsdonksveer krijgt vergunning

De Jeugdvakantieweek in Raamsdonksveer is van 10 tot en met 14 augustus 2026 toegestaan op het terrein van handbalvereniging HMC. De activiteiten zijn gericht op kinderen tussen 5 en 15 jaar.

Gevonden voor jou

De gemeente heeft een evenementenvergunning verleend voor de Jeugdvakantieweek op het terrein van handbalvereniging HMC aan de Kloosterweg 2 in Raamsdonksveer. Het evenement wordt georganiseerd door Stichting Jeugdvakantieweek en vindt dagelijks plaats van half tien ’s ochtends tot vier uur ’s middags.

Tijdens het evenement staan timmeren, knutselen, sport en spel centraal. Kinderen van vijf tot en met vijftien jaar kunnen hieraan deelnemen. De vergunning en bijbehorende stukken zijn in te zien bij de Gemeentewinkel of via Overheid.nl.