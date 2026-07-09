Dakkapel aan Kraaiheuvelstraat in Achtmaal krijgt vergunning

De gemeente Zundert heeft een vergunning verleend voor een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Kraaiheuvelstraat 4 in Achtmaal. Het besluit werd genomen op 7 juli.

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Het gaat om een bouwactiviteit die is goedgekeurd volgens het omgevingsplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarmee ingestemd na een aanvraag met zaaknummer 0879ZV202600580.

Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen de beslissing. Die periode begon op de dag na verzending van het besluit, op 7 juli. Het besluit is inmiddels in werking getreden.