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Vergunningsaanvraag voor dakkapellen in Nieuw-Vossemeer
Vandaag om 09:55
In Nieuw-Vossemeer is een vergunning aangevraagd voor twee dakkapellen. Het gaat om een woning aan de Graaf van Beierenstraat.
De gemeente Steenbergen heeft op 3 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van twee dakkapellen op een woning aan de Graaf van Beierenstraat 22 in Nieuw-Vossemeer. Deze vergunningsaanvraag is geregistreerd onder nummer 0851Z260700000195.
Het besluit over deze aanvraag wordt later bekendgemaakt. Op dit moment kunnen de stukken nog niet worden ingezien en is het niet mogelijk bezwaar te maken.
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