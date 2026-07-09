Onderhoud gepland bij woningen in Dinteloord

De gemeente Steenbergen heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor onderhoud aan negen woningen in Dinteloord.

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Op 2 juli 2026 heeft de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om projectmatig onderhoud aan negen woningen aan de Van Speykstraat 1 tot en met 17 in Dinteloord. De aanvraag is geregistreerd onder het nummer 0851Z260700000196.

De gemeente zal later bekendmaken wat het besluit is over deze vergunningaanvraag. Pas vanaf dat moment kunnen betrokkenen de aanvraagstukken bekijken en eventueel bezwaar maken.