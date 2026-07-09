Vergunning verleend voor fiets-toertocht Brabants Mooiste

De gemeente Reusel-De Mierden heeft toestemming gegeven voor de doortocht van de fiets-toertocht "Brabants Mooiste". Op 6 september 2026 maken de fietsers een pauzestop op het Dorpsplein.

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Op 7 juli 2026 heeft de gemeente Reusel-De Mierden een vergunning verleend voor de doortocht van "Brabants Mooiste". Dit is een georganiseerde fiets-toertocht waarbij deelnemers onderweg een pauzestop maken op het Dorpsplein. Het kenmerk van deze vergunningaanvraag is 16676432.

De vergunning zorgt ervoor dat de omgeving van het Dorpsplein op 6 september mogelijk drukker is door de aanwezigheid van fietsers en toeschouwers. Het evenement biedt een kans voor fietsers om samen te komen en een moment van rust te nemen tijdens hun tocht.