Visser Hoogeloon mag wegcunet ophogen in Reusel

Visser Hoogeloon B.V. heeft toestemming gekregen om grond toe te passen bij het ophogen van een wegcunet aan de Wielrijt Zeegstraat in Reusel.

Gevonden voor jou

De gemeente Reusel-De Mierden heeft een melding ontvangen van Visser Hoogeloon B.V. voor een project aan de Wielrijt Zeegstraat. Het bedrijf gaat grond gebruiken om het wegcunet op te hogen. Dit soort meldingen valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en is op 3 juli 2026 geregistreerd.

Bij deze procedure is een zaaknummer gekoppeld: Z-2026-011421. Hoewel het om een kennisgeving gaat en er geen bezwaar mogelijk is, dient dit nummer wel vermeld te worden bij eventuele correspondentie.