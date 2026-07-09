Vergunning dakrenovatie Burgemeester Serrarisstraat in Heeze verleend

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor dakrenovatie aan de Burgemeester Serrarisstraat 52 in Heeze. Het besluit werd genomen op 7 juli 2026.

Gevonden voor jou

De vergunning heeft betrekking op zowel het omgevingsplan als de bouwtechnische aspecten. Het gaat om zaaknummer 493857. De aanvraag had als doel het renoveren van het dak van het pand op deze locatie.

Het besluit is per 7 juli 2026 genomen. De stukken zijn vanaf 8 juli 2026 zes weken lang in te zien op het gemeentehuis van Heeze-Leende. De vergunning kan ook per e-mail worden aangevraagd bij de gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.