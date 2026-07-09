Vergunning verleend voor verbouwing bijgebouw in Heeze

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van een bijgebouw aan de Leenderweg 62a in Heeze. Het besluit werd op 7 juli genomen.

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De vergunning betreft zowel het bouwen volgens het omgevingsplan als de technische bouwactiviteit. Het gaat om een bijgebouw op het adres Leenderweg 62a in Heeze.

Belangrijke stukken met betrekking tot deze vergunning liggen vanaf 8 juli zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Heeze-Leende. Het is ook mogelijk om de documenten per e-mail te ontvangen door contact op te nemen met de gemeente.