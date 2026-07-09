Standplaatsvergunning voor Turkse wraps en meer in Veghel

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor een standplaats op De Bunders in Veghel. Het gaat om een eetkraam met versbereide rijstgerechten, kip, salade en traditionele Turkse wraps, aangevuld met frisdrank. De kraam zou op donderdagmiddagen staan.

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Op 5 juli 2026 heeft de gemeente Meierijstad een vergunningsaanvraag geregistreerd voor een eetkraam in Veghel. De kraam biedt een combinatie van warme en koude gerechten, zoals rijst met kip, salade en wraps, en verkoopt daarnaast frisdrank.

De locatie waar de kraam gepland is, betreft De Bunders in Veghel. Het verzoek is specifiek voor donderdagmiddagen. De gemeente zal de aanvraag beoordelen binnen een termijn van acht weken, die eenmaal met zes weken verlengd kan worden. Soms vraagt de gemeente om extra informatie, waardoor de behandeling langer kan duren.