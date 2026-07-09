Dakkapel aan Fazantendonk in Veghel mag zonder vergunning

De gemeente Meierijstad heeft besloten dat een dakkapel aan de Fazantendonk 42 in Veghel vergunningvrij geplaatst mag worden. Het besluit is op 7 juli genomen.

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Het gaat om een aanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van het huis. De gemeente heeft bepaald dat hiervoor geen omgevingsvergunning nodig is. Het adres van de aanvraag is Fazantendonk 42, 5467DL Veghel.

Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-2855 en werd op 7 juli 2026 verzonden. Hiermee is het plaatsen van de dakkapel toegestaan zonder verdere vergunningsprocedures.