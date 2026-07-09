Logo wordt aangepast op gebouw in Veghel

In Veghel is een aanvraag gedaan om het logo op een gebouw aan de Vanderlandelaan aan te passen. Het gaat om twee zijdes van het pand. De gemeente Meierijstad heeft de aanvraag op 7 juli ontvangen.

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De wijziging betreft een logo op het pand aan de Vanderlandelaan 2, 5466RB in Veghel. Deze aanvraag wordt behandeld door de gemeente Meierijstad. Het proces duurt doorgaans acht weken, maar kan worden verlengd met maximaal zes weken. Ook kan de procedure tijdelijk worden stilgelegd als er aanvullende informatie nodig is.

Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3287. Dit nummer is bedoeld voor correspondentie met de gemeente.