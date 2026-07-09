Evenementenvergunning aangevraagd voor hockeytoernooi in Tilburg

In Tilburg is een vergunning aangevraagd voor het Pallieter Mixed Hockeytoernooi op 30 oktober. Het evenement vindt plaats aan de Bredaseweg en duurt van twaalf uur 's middags tot middernacht.

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De gemeente Tilburg heeft op 6 juli een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. Het betreft het Pallieter Mixed Hockeytoernooi, gepland op 30 oktober aan de Bredaseweg 447. Het evenement start om twaalf uur en eindigt om middernacht.

De gemeente heeft tot 31 augustus om een besluit te nemen over de aanvraag. Het is ook mogelijk dat deze termijn wordt verlengd. Zodra er een beslissing is, wordt dit bekendgemaakt via een officieel bericht.