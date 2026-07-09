Tayfun Özcan nieuwe ambassadeur Willem II Foundation

Kickbokser Tayfun Özcan is benoemd tot ambassadeur van de Willem II Foundation. Hij gaat zich inzetten voor maatschappelijke projecten in Tilburg en omgeving, met een focus op jongeren. Özcan wil hen inspireren met zijn eigen verhaal over doorzettingsvermogen en discipline. De samenwerking is een eerste stap in de opbouw van een ambassadeursnetwerk.

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De Willem II Foundation, opvolger van Willem II Betrokken, streeft naar meer impact en een duurzame verbinding met Tilburg en de regio. Als nieuwe ambassadeur zal de Tilburgse kickbokser en meervoudig wereldkampioen Tayfun Özcan een belangrijke rol spelen in diverse maatschappelijke projecten. Daarbij richt hij zich vooral op het versterken van de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van jongeren.

Een van de projecten waar Özcan bij betrokken is, is Playing for Success. Dit onderwijsprogramma biedt jongeren de kans om zich persoonlijk te ontwikkelen in een inspirerende omgeving. Met onder andere clinics wil de kickbokser laten zien hoe een gezonde leefstijl en doorzettingsvermogen kunnen bijdragen aan succes.

Verbonden met Tilburg

Özcan, die in Tilburg is opgegroeid, voelt zich sterk verbonden met de stad. Hij benadrukt het belang van positieve rolmodellen en wil jongeren inspireren om in zichzelf te geloven. Deze gedeelde maatschappelijke betrokkenheid vormt de basis van de samenwerking tussen hem en de Willem II Foundation.

Robin Visser, manager van de Willem II Foundation, is trots op de komst van Özcan. Hij noemt hem een inspirerend voorbeeld voor jongeren en ziet hem als een ideale partner om meer maatschappelijke impact te maken. Volgens Visser sluit de kickbokser perfect aan bij de ambitie van de stichting om iets terug te doen voor de stad.

Ambassadeursnetwerk

De samenwerking met Özcan is de eerste stap in het opbouwen van een netwerk van ambassadeurs rondom de Willem II Foundation. In de komende periode wil de stichting meer bekende gezichten en betrokken Tilburgers aan zich binden om haar maatschappelijke doelen verder te versterken.