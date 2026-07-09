Nieuwe aanvraag voor vervangende dakkapel in Roosendaal

Voor een woning aan de Alexanderdonk 22 in Roosendaal is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een nieuwe dakkapel.

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Op 26 juni 2026 is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning in Roosendaal. Het gaat om het plaatsen van een vervangende dakkapel op een woning aan de Alexanderdonk 22.

Deze aanvraag heeft registratienummer 2026OPA049451. Het dossier kan op afspraak worden ingezien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken is op dit moment niet mogelijk. Dat kan pas zodra er een besluit over de aanvraag is genomen.