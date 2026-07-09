Dakkapel vervangen op locatie Alexanderdonk in Roosendaal

Op Alexanderdonk 24 in Roosendaal is een vergunning aangevraagd voor het vervangen van een dakkapel.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend op 26 juni 2026 en geregistreerd onder nummer 2026OPA049452. Het gaat om een vervangende dakkapel op het adres Alexanderdonk 24, 4707 WD Roosendaal.

Belangstellenden kunnen de aanvraag op afspraak bekijken bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken tegen de aanvraag is niet mogelijk. Dit kan pas als er een beslissing is genomen.