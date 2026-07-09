Roosendaal wil bedrijfsruimte blijven verhuren aan Avans

De gemeente Roosendaal heeft het voornemen om een huurovereenkomst af te sluiten met Stichting Avans voor een bedrijfsruimte aan het Mill Hillplein 1, inclusief parkeerplaatsen en bergingen.

Gevonden voor jou

De ruimte wordt sinds 2018 gebruikt door Avans Hogeschool voor onderwijsactiviteiten. In deze periode heeft de stichting de locatie aangepast en ingericht voor hoger onderwijs. De gemeente vindt het belangrijk dat deze functie op deze plek blijft bestaan.

Volgens de gemeente is Avans de enige serieuze kandidaat voor de huur, vanwege de investeringen die zijn gedaan en het langdurige gebruik. Door de samenwerking voort te zetten, blijven de onderwijsactiviteiten op deze locatie gewaarborgd.