Gehandicaptenparkeerplaats bij woning Sagenstraat in Veldhoven

Het college van Veldhoven heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren bij Sagenstraat 13. Deze plek is bedoeld voor een bewoner met een gehandicaptenparkeerkaart en aangepaste auto.

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De gehandicaptenparkeerplaats zal worden voorzien van een verkeersbord met het kenteken van het voertuig van de aanvrager. Het is ingesteld voor de periode dat de gehandicaptenparkeerkaart geldig is. Hiermee wil de gemeente de aanvrager ondersteunen om mobiel te blijven en een actief leven te leiden.

De verkeerskundige van Veldhoven en de politie hebben positief geadviseerd over deze aanvraag. Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende tekening vanaf donderdag 9 juli tot en met woensdag 19 augustus 2026 ter inzage in het gemeentehuis.