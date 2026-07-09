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Gehandicaptenparkeerplaats bij Vlierbeek 42 in Veldhoven

Vandaag om 10:00

In Veldhoven komt een gehandicaptenparkeerplaats bij Vlierbeek 42. Het college heeft een aanvraag van een bewoner goedgekeurd.

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Bij de woning aan Vlierbeek 42 in Veldhoven wordt een individuele gehandicaptenparkeerplaats ingesteld. Dit besluit is genomen naar aanleiding van een aanvraag van een bewoner die een gehandicaptenparkeerkaart bezit en afhankelijk is van een aangepaste auto. De parkeerplaats wordt op kenteken gereserveerd en blijft beschikbaar zolang de noodzaak bestaat.

De verkeerskundig adviseur van de gemeente heeft het verzoek beoordeeld en positief geadviseerd. Ook de politie is betrokken geweest bij het besluit. Met deze maatregel wil het college het mogelijk maken dat de bewoner een actief en mobiel leven kan blijven leiden. Het besluit is gepubliceerd op 8 juli 2026.

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