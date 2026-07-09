Vergunning verleend voor aanbouw en dakkapel in Deurne

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor een aanbouw en dakkapel aan Hoendiep 16. Het besluit is op 7 juli genomen en geregistreerd onder nummer HZ-2026-0978.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft een bouwactiviteit waarvoor een omgevingsvergunning nodig was. Het plan omvat het realiseren van een aanbouw en het plaatsen van een dakkapel op de genoemde locatie in Deurne.

Het besluit en bijbehorende stukken zijn beschikbaar voor inzage. Belanghebbenden hebben vanaf 8 juli 2026 zes weken de tijd om bezwaar te maken. Voor meer informatie over het besluit kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de gemeente Deurne.