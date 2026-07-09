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Vergunning verleend voor dakkapel aan Milhezerweg in Deurne
Vandaag om 10:00
De gemeente Deurne heeft toestemming gegeven voor het bouwen van een dakkapel aan de achterzijde van een woning op de Milhezerweg. Het besluit is op 7 juli genomen.
De vergunning betreft een aanpassing van de woning aan Milhezerweg 38. Het gaat om een omgevingsplanactiviteit, oftewel een bouwactiviteit volgens de regels van het omgevingsplan.
De stukken die horen bij het besluit zijn beschikbaar voor inzage. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken. Deze termijn begon op 7 juli 2026.
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