Deurne wil grond ruilen met Provincie Noord-Brabant

De gemeente Deurne heeft plannen om grond te ruilen met de Provincie Noord-Brabant. Deze ruiling is nodig voor de reconstructie van de N270 tussen Walsberg en de Limburgse grens. Het gaat om meerdere percelen grond van beide partijen.

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De reconstructie van de provinciale weg N270, tussen Walsberg en de Limburgse grens, heeft gevolgen voor het wegtracé en omliggende grond. Om verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren, wordt het oostelijke deel van de N270 aangepast en uitgebreid met parallelwegen.

Hiervoor willen de gemeente Deurne en de Provincie Noord-Brabant gronden ruilen. De afspraken hierover zijn eerder vastgelegd in een overeenkomst. De ruiling zorgt voor een juridische en feitelijke correcte basis om het project uit te voeren. Het gaat om tientallen percelen grond, waarvan de details bekend zijn gemaakt.

De reconstructie is een belangrijke stap naar een veilige en duurzame inrichting van de N270. De gemeente benadrukt dat de Provincie de enige geschikte partij is voor deze grondruil.