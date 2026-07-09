Vergunning voor erfafscheiding en overkapping in Nuenen verleend

De gemeente Nuenen heeft toestemming gegeven voor een erfafscheiding en overkapping aan de Tomakker 51. De vergunning is op 7 juli verzonden en geldt vanaf de dag erna.

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Het gaat om een vergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding en een overkapping op het adres Tomakker 51 in Nuenen. Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

De vergunning is op 7 juli 2026 verzonden en treedt een dag na verzending in werking. Het zaaknummer van deze aanvraag is 08203663927. Mensen die bezwaar willen maken tegen het besluit kunnen dit binnen zes weken na verzenddatum doen.