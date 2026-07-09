Gemeente Nuenen wil snippergroen verkopen aan Wederikdreef 35

De gemeente Nuenen is van plan een strook grond van 20 m² te verkopen aan de eigenaar van Wederikdreef 35. Het stukje grond grenst direct aan het perceel van de koper.

Gevonden voor jou

Het gaat om een strook openbaar groen die onder de regels valt van het beleid dat sinds 2010 geldt voor de verkoop van gemeentelijk groen. Volgens deze regels mag de gemeente alleen verkopen aan een eigenaar van een perceel dat direct aansluit op de grond.

De strook, kadastraal bekend als gemeente Nuenen, sectie F, nummer 4597 (gedeeltelijk), heeft een oppervlakte van ongeveer 20 m². De gemeente geeft aan dat er slechts één serieuze gegadigde is voor deze verkoop.

Bij vragen over deze voorgenomen verkoop kan contact worden opgenomen met de afdeling grondzaken van de gemeente Nuenen, onder vermelding van zaaknummer 3691883.