Berging en carport gepland in Best

De gemeente Best heeft een aanvraag ontvangen voor de bouw van een berging en carport aan de Aarlesche Erven.

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Op 6 juli 2026 heeft de gemeente Best een vergunningsaanvraag ontvangen voor het bouwen van een berging en een carport. De locatie van het geplande bouwwerk is Aarlesche Erven 220, 5684MA in Best.

De gemeente neemt uiterlijk op 31 augustus 2026 een beslissing over de vergunning. Als extra tijd nodig is, kan de termijn met maximaal zes weken worden verlengd. Een eventuele verlenging wordt op dezelfde manier bekendgemaakt als de aanvraag.