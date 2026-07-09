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Weekmarkt Haaren tijdelijk verplaatst door verbouwing

Vandaag om 10:00

De weekmarkt in Haaren wordt vanaf september tijdelijk verplaatst vanwege werkzaamheden aan het voormalig gemeentehuis op het Mgr. Bekkersplein.

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Vanaf medio september starten de verbouwingswerkzaamheden aan het voormalig gemeentekantoor op het Mgr. Bekkersplein in Haaren. Hierdoor kan de weekmarkt, die daar normaal elke donderdag plaatsvindt, tijdelijk niet op deze locatie worden gehouden. De markt verhuist gedurende de werkzaamheden naar een andere plek in het centrum van Haaren.

De tijdelijke locatie is eerder gebruikt bij evenementen en wordt geschikt gemaakt voor de weekmarkt. Op donderdagen tussen zes uur ’s ochtends en één uur ’s middags geldt een parkeerverbod op 24 parkeerplaatsen en wordt een deel van de Haarensteijnstraat afgesloten. Bewoners en ondernemers in de omgeving zijn hierover geïnformeerd via een brief.

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