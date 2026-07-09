Vergunningsaanvraag voor dakisolatie woning in Uden

Op Knipperdul 2 in Uden is een vergunningsaanvraag ingediend voor dakisolatie. De gemeente heeft deze aanvraag op 7 juli ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om het isoleren van het dak van een woning met nieuwe dakplaten en dakpannen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 56080-2026 en valt onder de categorie bouwactiviteiten.

Dit is een melding van ontvangst door de gemeente. Het is niet mogelijk hierop formeel te reageren. Voor inzage in de aanvraag kan contact worden opgenomen met de gemeente Maashorst.