Vergunningsaanvraag Rusven 9 in Zeeland ingetrokken

De aanvraag voor een omgevingsvergunning op Rusven 9 in Zeeland is ingetrokken. Het ging om een wijziging van bedrijfswoning naar burgerwoning en een herbouwplan.

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De aanvraag voor de locatie Rusven 9, 5411 RZ Zeeland, werd op 29 mei 2026 ingediend. Het plan omvatte het veranderen van de bestemming van een bedrijfswoning naar een burgerwoning, samen met de herbouw van een woning en bijgebouw.

De zaak stond geregistreerd onder nummer 45100-2026. Waarom de aanvraag is ingetrokken, is niet bekendgemaakt.