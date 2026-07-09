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Beslistermijn verlengd voor restauratie klooster in Uden
Vandaag om 10:00
De gemeente Uden heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag verlengd. Het gaat om de restauratie van een monumentaal klooster en kapel aan het Lieve Vrouwenplein.
De aanvraag betreft de restauratie van een voormalig kruisherenklooster en kapel op twee adressen aan het Lieve Vrouwenplein in Uden. Het gaat specifiek om technische werkzaamheden onder de categorie bouwactiviteit.
De afhandelingstermijn is met maximaal zes weken verlengd. Het besluit hierover is op 7 juli 2026 verzonden. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze verlenging, die puur ter kennisgeving is.
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