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Vergunningsaanvraag voor Ujese Kroegentocht in Uden
Vandaag om 10:00
De gemeente heeft een aanvraag ontvangen voor de Ujese Kroegentocht op 6 februari 2027.
Op 6 juli 2026 is bij de gemeente een aanvraag binnengekomen voor een evenementenvergunning. Het gaat om de Ujese Kroegentocht, die gepland staat op 6 februari 2027. De locatie voor het evenement is St. Jansplein in Uden.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 55915-2026. Het is een kennisgeving van ontvangst en de plannen zijn niet beschikbaar voor inzage. Reacties op deze aanvraag zijn niet mogelijk.
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