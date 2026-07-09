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Vergunningsaanvraag voor Mosseldag 2026 in Uden ontvangen
Vandaag om 10:00
De gemeente Uden heeft een aanvraag ontvangen voor Mosseldag 2026 op 30 augustus.
Op 2 juli 2026 is bij de gemeente Uden een vergunningsaanvraag binnengekomen voor een evenement op het Lieve Vrouwenplein. Het gaat om de Mosseldag 2026, die gepland staat op zondag 30 augustus.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 55042-2026. Het betreft een kennisgeving van ontvangst, wat betekent dat de plannen niet ter inzage liggen en er geen formele reactie mogelijk is.
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