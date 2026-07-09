Man beroofd van 2750 euro na babbeltruc, politie zoekt verdachte

De politie is op zoek naar een jongen die via een babbeltruc 2750 euro heeft gestolen van een man in Tilburg. De politie heeft onherkenbare camerabeelden gedeeld. Meldt de verdachte zich niet binnen een week, dan wordt de verdachte herkenbaar in beeld gebracht.

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Het slachtoffer werd op 15 april gebeld door een vrouw. Ze vertelde hem dat er problemen waren met het internet en dat er iemand langs zou komen om dit te controleren. Diezelfde dag kwam er een man bij het slachtoffer thuis, die om zijn bankpassen en pincodes vroeg, 'voor de veiligheid'. Het slachtoffer gaf de passen en codes mee.