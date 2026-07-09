Man beroofd van 2750 euro na babbeltruc, politie zoekt verdachte
De politie is op zoek naar een jongen die via een babbeltruc 2750 euro heeft gestolen van een man in Tilburg. De politie heeft onherkenbare camerabeelden gedeeld. Meldt de verdachte zich niet binnen een week, dan wordt de verdachte herkenbaar in beeld gebracht.
Het slachtoffer werd op 15 april gebeld door een vrouw. Ze vertelde hem dat er problemen waren met het internet en dat er iemand langs zou komen om dit te controleren.
Diezelfde dag kwam er een man bij het slachtoffer thuis, die om zijn bankpassen en pincodes vroeg, 'voor de veiligheid'. Het slachtoffer gaf de passen en codes mee.
Later die avond zag de man dat er 2750 euro van zijn rekening was gehaald.
Verdachte gezocht
De politie is nu op zoek naar de verdachte. Hij heeft het geld gepind bij twee verschillende geldautomaten in Tilburg: een aan de Heuvelstraat, de ander in de Albert Heijn op het Korvelplein.
Omdat de verdachte mogelijk minderjarig is, krijgt hij een week de tijd om zichzelf te melden, voordat de herkenbare beelden worden verspreid.
De jongen heeft een licht getinte huidskleur, zwart krullend haar en een lichte snor. Op de dag van de oplichting droeg hij een groen/zwart gevlekt trainingspak van het merk Asics, witte schoenen, een zwarte broek en een zwarte pet.