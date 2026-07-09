Uitbreiding woning aangevraagd aan Monseigneur Borretstraat in Reek

Er is een vergunning aangevraagd voor het uitbreiden van een woning aan de Monseigneur Borretstraat 30 in Reek. De aanvraag werd op 6 juli ingediend bij de gemeente Maashorst.

Gevonden voor jou

De vergunningaanvraag heeft betrekking op zowel het omgevingsplan als technische aspecten van de bouw. Het gaat om een woninguitbreiding op het adres Monseigneur Borretstraat 30, 5375 AC Reek. De zaak is geregistreerd onder nummer 56066-2026.

Het betreft hier een melding van de ontvangst van de aanvraag. Voor meer informatie of inzage kunt u contact opnemen met de gemeente Maashorst via het e-mailadres [email protected] of telefonisch via 0413-281160.