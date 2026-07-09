Vergunning verleend voor woningbouw aan Vloetstraat in Volkel

De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een vrijstaande woning aan de Vloetstraat 1C in Volkel. Het besluit is op dinsdag 7 juli 2026 verzonden.

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Het gaat om een kavel op locatie Vloetstraat 1C, met zaaknummer 43382-2026. De vergunning is aangevraagd om een vrijstaande woning te bouwen volgens het omgevingsplan. De gemeente Maashorst heeft de bouwactiviteit goedgekeurd.

Het besluit is afgelopen dinsdag verzonden. Wie de stukken wil inzien, kan contact opnemen met de gemeente via telefoon of e-mail. De vergunning blijft geldig, ook als er bezwaar wordt gemaakt. Belanghebbenden kunnen een bezwaar indienen binnen zes weken na verzending van het besluit.