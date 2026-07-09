Drie nieuwe recreatiewoningen gepland in Baarle-Nassau

Er is een aanvraag ingediend voor drie recreatiewoningen aan de Bredaseweg 16 in Baarle-Nassau. Ook wordt kavel 005 opnieuw ingedeeld.

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De gemeente Baarle-Nassau heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van drie recreatiewoningen aan de Bredaseweg 16. Daarnaast wordt kavel 005 op deze locatie voorzien van een nieuwe indeling. Het verzoek is ingediend op 3 juli 2026.

De aanvraag bevindt zich nog in de beginfase en is informatief gepubliceerd door Burgemeester en Wethouders van Baarle-Nassau. Verdere besluitvorming hierover volgt later en zal openbaar worden gemaakt. Bezwaar maken is pas mogelijk zodra er een besluit is genomen.