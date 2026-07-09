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Burgemeester Bergeijk benoemd tot plaatsvervangend lid Metropoolregio
Vandaag om 10:00
Burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo is benoemd als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven. Het besluit is genomen door de gemeenteraad van Bergeijk tijdens een vergadering op 2 juli.
De gemeenteraad van Bergeijk heeft het besluit genomen op advies van de commissie ABZ. Dit advies werd gegeven op 16 juni, na een voorstel van burgemeester en wethouders op 2 juni. Het besluit is gebaseerd op artikel 9 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling van de Metropoolregio Eindhoven.
Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking. Hiermee zal burgemeester Delissen-van Tongerlo de gemeente Bergeijk vertegenwoordigen als plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven.
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