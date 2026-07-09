Donateursactie Harmonie Theodatus in Luyksgestel goedgekeurd

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor een donateursactie van Harmonie Theodatus in Luyksgestel. De actie vindt plaats van 25 augustus tot en met 2 september 2026 en richt zich op het inzamelen van geld en goederen.

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Harmonie Theodatus mag in de kern van Luyksgestel een donateursactie houden. De gemeente Bergeijk heeft hiervoor een vergunning afgegeven. Het doel van de actie is het inzamelen van geld en goederen en deze loopt van 25 augustus met een mogelijke uitloop tot 2 september 2026.

Het besluit hierover is op 7 juli 2026 verzonden. Dit betekent dat de actie volgens de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) mag plaatsvinden. De vergunning is gekoppeld aan zaaknummer 17247771.