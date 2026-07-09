Bouw van 14 woningen in Bergeijk krijgt groen licht

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor de bouw van 14 woningen aan de Aengelag. Het project maakt deel uit van Kapelledries fase 3. Het besluit is op 7 juli 2026 verzonden.

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Met de goedkeuring van deze omgevingsvergunning zet Bergeijk een stap richting nieuwe woonruimte op Aengelag. De toekomstige woningen zijn gepland op huisnummers 14 tot en met 29, met uitzondering van nummer 28. Het bouwproject valt onder de technische activiteit 'bouw'.

De vergunning is onderdeel van de derde fase van het Kapelledries-project. Dit ontwikkelingsplan heeft als doel nieuwe woongebieden te creëren in het dorp. Het besluit is verstuurd aan betrokken partijen en de bouw kan binnenkort van start gaan.