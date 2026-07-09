Dag van Altena op 9 juni in Giessen

De gemeente Altena heeft een vergunning verleend voor de Dag van Altena, een besloten bijeenkomst voor personeel in Giessen.

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Op donderdag 9 juni 2026 vindt de Dag van Altena plaats in sporthal De Jager aan de Parallelweg 35 in Giessen. Het evenement is bedoeld als besloten bijeenkomst voor personeel en duurt van één uur tot vijf uur in de middag.

De vergunning is op 8 juli 2026 verzonden door de gemeente Altena. Inwoners kunnen de verleende vergunning vanaf de eerstvolgende werkdag inzien. Een afspraak hiervoor kan telefonisch worden gemaakt via het algemene nummer van de gemeente Altena.